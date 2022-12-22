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Kayseri'de kazaya yol açıp 7 kişinin ölümüne sebep olan sürücünün cezası artırıldı

AA

Kayseri'de kazaya yol açıp 7 kişinin ölümüne sebep olan sürücünün cezası artırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle "zikzak yapıp" kazaya sebebiyet vererek 6'sı aynı aileden 7 kişinin ölmesine neden olduğu iddiasıyla yeniden yargılanan sürücü 16 yıl hapse çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler A.Ü. ve D.Ü. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müştekilerden A.Ü. olayın açıkça ortada olduğunu belirterek, "Sanık, suçlu olmasa kaçmazdı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

D.Ü. ise çocuğunun yetim kaldığını ifade ederek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık A.Ö. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanığa, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 16 yıl hapis verip ehliyetine 2 yıl 9 ay el konulmasına hükmetti.

Müdahil avukat Seyit Halil Yüzgeç, duruşmanın ardından adliye binası önünde gazetecilere, başlattıkları hukuk mücadelesini bugün neticelendirdiklerini söyledi.

Hiçbir cezanın kaybedilen canları geri getirmeyeceğini belirten Yüzgeç, şunları kaydetti:

"Bugün, bilinçli taksir düzeyinde bir kaza olduğundan bahisle bir ceza tayin edilmiş. Cezaların ağır olması, herkesin kamu güvenliğini ve kamu sistematiğini koruması anlamında önemlidir. Verilen ceza yıllar açısından belki yeterli değil ancak üst sınırdan ve bilinçli taksir düzeyinde verilmiştir. Hukuk mücadelemizi başarmış olmanın vicdani rahatlığı içerisindeyiz."

Müşteki A.Ü. de "Sanık A.Ö, olaydan sonra yurt dışına kaçmıştı. 3 yaşındaki çocuğa da anlatsanız bu olayda bir kasıt var. Verilen karara sadece isyan ediyorum, başka diyecek bir şeyim yok." dedi.

- Olay

Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında 26 Mart 2018'de başka bir otomobilin sıkıştırması yüzünden karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil ile Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans çarpışmıştı.

Sürücü Mustafa Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Ambulans şoförü Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Kader Üzüm de tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen sürücüsü A.Ö. yakalanmıştı.

Sürücü A.Ö. hakkında açılan davanın 6 Ocak 2022'deki duruşmasında yerel mahkemece "taksirle öldürme" suçundan 12 yıl hapse çarptırılmıştı.

Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kovuşturma aşamasında taraflardan bazıları ile A.Ö'nün makas atarak seyrettiği iddiasına ilişkin bazı tanıkların dinlenilmediğine işaret edip eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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