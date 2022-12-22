Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı, Alo 153 İletişim Merkezi bu yıl 953 bin 393 çağrı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların sorun, görüş ve taleplerini iletebildiği Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, hizmet vermeye devam ediyor.

2022 yılında Alo 153 İletişim Merkezi, 953 bin 393 çağrı alırken Beyaz Masa personeli de vatandaşlara her konuda yol göstermeyi sürdürüyor.

Alo 153 İletişim Merkezi, otobüs seferleri, seyahat kartları, çevre hizmetleri gibi ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka kadar pek çok konuda vatandaşa çözüm sunuyor.

- Kocasinan'da asfalt plenti ile 67 milyon 385 bin lira tasarruf

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarındaki asfalt plenti ile 2022 yılında 29 milyon 106 bin lira tasarruf sağladıklarını belirtti.

Vatandaşa hizmet için önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"6 yılda 1 milyon 100 bin 610 ton asfalt üretimi ile 67 milyon 385 bin 578 lira tasarruf sağladık. 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarındaki plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz."

- Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy'u andı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86'ncı yılı dolasıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Ersoy’u, rahmet, minnet ve hürmetle yad ettiğini belirtti.

Türkiye’nin istiklal mücadelesinde Ersoy’u yaptığı fedakarlıkla andıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları aktardı:

"Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası'nda bize bıraktığı vatan, vatan sevdası ile başta İstiklal Marşı olmak üzere pek çok edebi miras vesilesi ile esasen bir gün değil her gün aklımızdan çıkarmadığımız istiklal şairimizi, istiklal mücadelemizde gösterdiği fedakarca gayret ve yazdığı eserler dolayısıyla bir kez daha anıyoruz. Ersoy ve tüm ecdadımızın Allah makamlarını, mekanlarını ali eylesin."



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