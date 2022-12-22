Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Kolovetsios, Cardoso, Onur Bulut, Ramazan Civelek (Dk. 80 Karimi), Kemen (Dk. 61 Gökhan Sazdağ), Mensah (Dk. 61 Emrah Başsan), Campanharo, Uzodimma (Dk. 45 Carole), Gavranovic (Dk. 80 Mane), Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Kağan Özkan, Mert Kula, Gökhan Gül (Dk.68 Eralp Aydın), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 59 Baran Başyiğit), Ataberk Gök (Dk. 83 Seyit Kahya), Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Aksel Aktaş (Dk. 68 Ulusoy Mert Kabasakal), Hüseyincan Kırıkcı

Goller: Dk. 70 Gökhan Sazdağ, Dk. 76 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Yukatel Kayserispor, son 16 turuna yükseldi.

29. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah Başsan'ın ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağ'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

76. dakikada sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Onur Bulut'un pasında altıpas içerisinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kayserispor, adını son 16 turuna yazdırdı.





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