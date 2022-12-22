Kayseri'de tüpten sızan gazın patladığı evdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, karısı ve oğlu yaralandı.

Kırsaldaki Epçe Mahallesi'nde bir evin mutfağındaki LPG tüpünden sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlamada evde bulunan S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, karısı F.Ç. ve oğlu F.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, patlamanın etkisiyle bir bölümü yıkılan evde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.