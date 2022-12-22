Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'dan pancar bedeli ödeme açıklaması

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üreticilerin pancar bedelinin 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki Çiftçi Meclisi Toplantısı'nda konuşan Akay, Kayseri Şeker'in sektörde lokomotif rol üstelendiğini, bir kampanya dönemini daha geride bırakmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Çiftçinin desteği ile sorunların üstesinden kararlılıkla geldiklerini vurgulayan Akay, "2022-2023 sezonu pancar bedellerini 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödemeyi planlıyoruz. 2 milyar 600 milyon lirası doğrudan çiftçiye olmak üzere temlik ve diğer kesintilerle birlikte yaklaşık 3 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.



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