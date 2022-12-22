Kayseri'de evinde maskeli biri tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evine maskeyle gelen biri tarafından bıçakla yaralanan Suriyeli hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde Suriye uyruklu C.E. (56) maskeyle evine giren bir kişi tarafından bıçaklandı.

Eşinin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.E. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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