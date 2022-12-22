Çocuklara yönelik bilim şenlikleri etkinliğinin 4'üncüsü Özvatan'da gerçekleştirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de öğrenciler "Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" sloganıyla hazırlanan bilim şenliğinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi işbirliğinde "Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" sloganıyla hazırlanan bilim şenliği programının 4'üncüsü Özvatan'da gerçekleştirildi.

Özvatan Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen öğrencilere takımyıldızları dürbünü, pipet roket, kelebeğin yaşam döngüsü, mikroskopla bitki ve hayvan hücresi incelemesi etkinlikleri yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, "Taşradaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bize gelemiyorlar ama biz onların ayağına gelelim, farkındalık oluşturalım istedik. Burada hem öğrencilerimizi bilgilendirelim hem de eğlendirelim istedik. Merkezimiz bilim ile ilgili çalışmalar yapıyor. AR-GE birimlerimiz ise projeler hakkında öğretmenlerimizi bilgilendiriyor." dedi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise etkinliğin amacına ulaştığını belirterek, çocukların motivasyonu açısından da güzel bir program yapıldığını aktardı.

Etkinlikte animatörler de gösteri sundu.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Alparslan Kömmeci, Özvatan Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Coşkun Ordu da katıldı.



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