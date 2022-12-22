Kayseri'de çiftçilere kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarıma dayalı ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda 7 milyon liranın, tarımsal faaliyette kullanılacak makine ekipman alımlarında 500 bin liranın yüzde 50'sini hibe ediyor.

Bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen programın tanıtım toplantısı Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İl Müdürü Mustafa Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bakanlığımız farklı destekleme konularında olduğu gibi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında da üreticilerimizi geçmişte olduğu gibi bugün de destekleme miktarını artırarak devam ediyor. Yatırımcılarımızın 7 milyon liraya kadar tarımsal ekonomik faaliyetleri ile alakalı yapacakları yatırımın ve 500 bin liraya kadar işletmelerinde kullanmak için alacakları tarımsal makinelerinin tutarlarının yüzde 50'sini hibe ediyor. İlimiz üreticilerine 2006-2022 yılları arasında kırsal kalkınma yatırımlarının farklı destekleme türleri ile yaklaşık 230 milyon lira yatırım tutarı için 117 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bugün de 2022-2023 dönemi başvurularının tanıtımı için buradayız. Başvurularımız başladı ve yoğun bir başvuru olmasını arzu ediyoruz. Başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi vermek amacıyla yatırımcılarımızı İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüze bekliyoruz."





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