Kayserispor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayserispor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: Ali Çamlı

Asbaşkan: Tufan Koç

Başkan Vekili: Nurettin Açıkalın

Başkan Yardımcısı: Erol Çetin

Genel Sekreter: Hüseyin Beyhan

Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu: Yücel Şahin

Dış İlişkiler Sorumlusu: Veysel Serdar

Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu: Etem Mezgitli

Başkan Yardımcısı ve Tesis Sorumlusu: İlyas Yıldırım

Altyapı Sorumlusu: Yusuf Hakan Özdemir

Basın Sözcüsü: Samet Koç













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