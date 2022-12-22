Kayserispor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayserispor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan: Ali Çamlı
Asbaşkan: Tufan Koç
Başkan Vekili: Nurettin Açıkalın
Başkan Yardımcısı: Erol Çetin
Genel Sekreter: Hüseyin Beyhan
Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu: Yücel Şahin
Dış İlişkiler Sorumlusu: Veysel Serdar
Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu: Etem Mezgitli
Başkan Yardımcısı ve Tesis Sorumlusu: İlyas Yıldırım
Altyapı Sorumlusu: Yusuf Hakan Özdemir
Basın Sözcüsü: Samet Koç