TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) genel sekreterlerine resmi yazışma kuralları eğitimi verildi.

KESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Yazı ve Kararlar Şube Müdürü İbrahim Sarıçiçek tarafından verilen eğitime KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Vekili Altan Aydemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve genel sekreterler katıldı.

KESOB'taki eğitimde konuşan Odakır, dikkat edilmesi gereken konular hakkında hatırlatma yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.