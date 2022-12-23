Büyükkılıç kayavakseverleri Erciyes'e davet etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kavakseverleri sezonun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi’ne davet etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, Erciyes’i dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini aktardı.

Büyükkılıç, "Dün Erciyes'te sezonu açtık. Kayakseverlerimizi pistlere bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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