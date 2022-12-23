Büyükşehir Belediyesi personeline sigaranın zararları anlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personel için sigara ve kanser semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen seminere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kızılay Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Celalettin Cihan ile personel katıldı.

Cihan, sigara ile baş ve boyun kanserleri arasında büyük ilişki olduğunu ve sigaranın, söz konusu bölgedeki kanser riskini artırdığını ifade etti.

Cihan, katılımcılara, sigaradan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.



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