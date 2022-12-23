Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini darbetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin darbettiği kız arkadaşı ile kardeşi hastanede tedavi altına alındı.

Battalgazi Mahallesi Balamir Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan M.K. ile kız arkadaşı N.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.K, kavgaya dönüşen olayda N.B. ile kendilerini ayırmaya çalışan kız kardeşi Ş.B'yi darbetti.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

M.K, polislerce gözaltına alındı, yaralanan kız kardeşler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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