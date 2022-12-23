Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kayseri Erciyes AŞ iş birliğinde Almanya, İngiltere, Danimarka, İspanya, Fransa, Polonya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerin sosyal medya fenomenleri Erciyes'e geldi.

Erciyes AŞ'den ya​​​​​​​pılan yazılı açıklamaya göre, fenomenlere Erciyes ile ilgili sunum yapılarak kayak merkezinin sahip olduğu imkanlar anlatıldı.

Toplam 42 milyon takipçisi bulunan 30 sosyal medya fenomeni 2 gün boyunca Erciyes Kayak Merkezi’ni tanıttı.

Erciyes’in artık dünya çapında bilinen bir merkez olduğunu ifade eden Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes AŞ olarak tanıtım faaliyetlerimizi her mecrada gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu vesile ile Erciyes'in ve Kayseri'nin turizm potansiyelini anlatarak şehrimize daha fazla ülkeden daha çok turist getirmek için de global organizasyonlara iştirak ediyor, fuarlarda tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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