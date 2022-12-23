Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 126 binden fazla ağaç ve fidan diktiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin ağaç dikildiğini belirten Çolakbayrakdar, fidanlık ve seraların alt yapısını güçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Farklı bitkilerin yetiştirilmesi için de çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İlçemize 8 yılda 746 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir." ifadelerini kullandı.

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