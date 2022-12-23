Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri kapsamında ilk olarak Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC’ın çalışmalarının yürütüldüğü Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni inceledi.

Altun, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’den merkez hakkında ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı geliştirilen aşının faz çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Rektör Altun’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu da eşlik etti.

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