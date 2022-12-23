ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti değerlendirdi

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KAYSERİ (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Barlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem işveren hem de emekçi çalışanların menfaatini gözeterek açıkladığı asgari ücreti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



2023 hedefleri için Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm zorlu şartlara rağmen hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşacaklarına inandıklarını vurgulayan Barlı, "Günümüz koşullarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını ve büyüyen ekonomiden onların da daha fazla pay almasına katkı sunacağını düşünüyoruz. İşverenlerimiz de elbette çalışanlarına daha fazla katkı yapmayı arzu ediyor. Bu anlamda çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Açıklanan rakamların dengeyi gözeten bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sayede asgari ücretli çalışanlar enflasyona ezdirilmemiştir. Mevcut şartlar içerisinde işçinin enflasyona karşı kayıpları giderilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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