Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Akarca ve Şahin'e Yargıtay 1. Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da eşlik etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.





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