Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ödülü aldı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İnsani Gelişmeler Vakfı (İNGEV) tarafından ilçeler çapında düzenlenen "İnsani Gelişmeler Endeksli İlçeler" kapsamında Melikgazi Belediyesi'ne "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ödülü verildiğini aktardı.
Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, nüfusu 150 binin üzerindeki 160 ilçe ve 3 büyük ilin tüm ilçeleri olmak üzere 160 ilçe kapsamında Melikgazi Belediyesi, önceki dönemde Orta İnsani Gelişme Bölgesi'nde yer alırken bu yıl Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesi'nde yer aldı.
Başkan Palancıoğlu, İNGEV'in yaptığı çalışmanın değerli olduğunu belirterek ödüllerin moral ve motivasyon açısından desteklendiğini kaydetti.