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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi.



Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Gamze Yılmaz öncülüğünde, öğrencilere felsefi bakış açısı ile düşünebilme yeteneği kazandırmak amacıyla felsefe tarihini konu alan tiyatro sahnelendi.



Şehit Hacıbey Kaya Felsefe Kulübü öğrencilerinin Mehmet Fatih Salı Konferans Salonu’nda sahnelediği oyunu öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

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