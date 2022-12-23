Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla belediye çalışanlarına iş güvenliği alanında eğitim programı düzenlendi.
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, amaçlarının kaliteli hizmeti düşük riskle sunmak olduğunu kaydetti.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Seda Nur Erboğa tarafından verilen eğitimde, iş ortamında alınması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar çeşitli konular üzerinde durulurken çalışma esnasında yapılan hatalar ve doğru davranışlar anlatıldı.