Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası’nı inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sade, çavdar ve tuzsuz ekmek gibi birçok çeşidin üretildiği Kent Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kent Ekmek’in gıda mühendisleri ve tekniker kontrolünde laboratuvar desteğiyle en iyi ürünü sunmak için çalıştığını vurgulayarak, "Şehrimize kaliteli ekmek üretmek için tertemiz bir ortamda hizmet veren Kent Ekmek Fabrikamızı ziyaret ettik. Halkımızın lezzetle ve güvenle yiyebileceği ekmekler üreten Kent Ekmek Fabrikamızın çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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