Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, öğrencilere Kayseri'nin değerlerinden bahsetti.

Büyükkılıç ayrıca, cep telefonu olmak üzere dijital bağımlılığın insan sağlığına zararlı etkilerinden söz ederek, öğrencilere teknolojinin sağladığı imkanları doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise "Sizler istiklalimizi emanet ettiğimiz gençlersiniz, geleceğimizsiniz." ifadelerini kullandı.

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