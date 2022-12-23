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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir tür esrar çeşidi olan 12,96 gram Afgan macunu, ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

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