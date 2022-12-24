Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında büyük ve önemli yatırımları Kayseri Serbest Bölge'ye kazandırdıklarını bildirdi.

Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı da olan Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın son yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını belirtti.

Çalışmalarına destek veren Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılı Kayseri Serbest Bölge için büyük hizmetlerin yapıldığı yıl oldu. Üretime geçen aylık 1,5 milyon lira gelir elde ettiğimiz 4 MW'ın üzerinde üretim yapan GES projesini başlatmış olduk. Bir diğer faaliyetimiz 17 bin 500 metrekare alanda kiralanabilir hangar yaptık ve bugün aldığımız kararla bu hangarın tamamını firmalara kiraladık. Serbest Bölge'de imar planında bulunan bütün yolları açmış olduk. Kayseri'deki en büyük yol imalatlarından bir tanesi oldu. İnşallah ilkbaharla birlikte bu yolların üstünün asfaltlanması başlayacak. Aynı zamanda atık su arıtma tesisimiz şu anda 3 bin metreküp olacak şekilde büyütülüyor, ihalesi yapıldı ve inşaatı başlamış durumda. Yüksek gerilim hatları düzenleniyor ve bir ay içinde tamamlanmış olacak. Bir diğer çalışmamız doğal gaz hattı. Bütün sanayicilerimiz doğal gazdan yararlanacak şekilde alt yapısı bitti."

Serbest Bölgenin gümrük giriş kapısını yenilediklerini aktaran Palancıoğlu, Kayseri'nin ihracatının yüzde 22'sinin buradan gerçekleştiğini ifade etti.

İstihdam sayısının 6 bini geçtiğini anlatan Palancıoğlu, 2023'te yeni açılan fabrikalarla en az 3-4 bin kişinin daha burada istihdam edileceğini sözlerine ekledi.



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