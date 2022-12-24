CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısına katıldı:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısına katıldı:

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında, kadınların hak ve hukuklarının savunulmadığı yerde demokrasinin olmayacağını söyledi.

Ücretli öğretmenlerin durumunu bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu tür tanımların hepsini değiştireceklerini, herkesin kadrolu öğretmen olacağını ifade etti.

Annelerin, çocuklarının beslenme çantasına ekmek ve su koyduğunu anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim evlatlarımızın karnının doyması lazım. Evlatların yatağa aç yatmaması lazım. Her çocuk okula gittiğinde öğle yemeğini rahatlıkla okulda yiyecek. Fakiri, zengini olmayacak, herkes aynı yemeği yiyecek ve karnını doyuracak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini, hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceklerini vurguladı.

Vadettiği şeyleri yapamayacağının iddia edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Söylüyorum, yapıyorlar, görevlerini yapıyorlar. Allah nasip eder, geldiğimizde göreceksiniz, o bütçe beşli çetelere gitmeyecek. Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar, bizi böldüler, yok başı açık, yok başı kapalı, kadın kadındır kardeşim. Kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları bitireceğiz, bütün torpilleri bitireceğim. Evlatlarımız sınava giriyorlar, başarılı oluyorlar. Türkiye üçüncüsü, Türkiye beşincisi, Türkiye onuncusu ama sözlü sınava girince eliyorlar ve bunlar devlet memuru olamıyorlar. Sözlü sınavı kaldıracağız, kim kazanıyorsa atamasını hemen yapacağız."

Aile Destekleri Sigortası'nın 1971 yılından bu yana uygulanmadığını, bu sigorta kapsamında geliri bulunmayan veya asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin karşılıksız yardım yapması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu sigortayı hayata geçireceklerini, parayı kadının banka hesabına yatıracaklarını ve yoksulluğunu kimse bilmeden bankadan bunu çekeceğini dile getirdi.

Evde engelliye ve yaşlıya bakan varsa onun da sosyal güvenlik primini devletin ödeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, zamanı gelince bu kişilerin emekli olacağını söyledi.

- Kadınlara "oy kullanın" çağrısı

Uyuşturucu bağımlısı çocuğu olan aileleri dinlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını biliyorum, kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Arkasındaki siyasi gücü biliyorum ama ben hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşısında bir adım bile geri atmam. Halkın iradesini sonuna kadar kullanacağız ve o uyuşturucu baronlarından hesap soracağım. Kadın kardeşlerim, yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, evlatlarınızın iyi bir eğitim almasını istiyorsanız, yoksulluğun afişe edilmeden, sosyal devletin aile destekleri sigortasını hayata geçirmesini istiyorsanız, kadınların huzur içinde yaşamalarını istiyorsanız o zaman yapacağınız tek bir şey var, altı oku görüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Elinizi, vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim dedi ki 'Ben ve ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik, hakkınızı helal edin.', helal olsun."

Kılıçdaroğlu, en geç bir yıl içinde hiçbir üniversite öğrencisinin yurt sorunu kalmayacağını söyledi.

Gençlerin yurt dışına yerleşmeyi planladığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Niye, 'Yurt dışında asgari ücretle çalışırsam hem ev sahibi olabilirim hem araba sahibi olabilirim.' diyor ama Türkiye'de bırak asgari ücretle çalışmayı, iş bile bulamıyorlar ve umutlarını kaybediyorlar. Bütün gençlere sesleniyorum. Sakın umutsuzluğa kapılmayın, annelerinizin, babalarınızın ve sizin gücünüzle Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kadınlara dayanışma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Sizin acılarınızı, sizin kılık kıyafetinizi sömüren politikalardan artık uzak durun. Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa onun yanında durun. Bir kadının gücünü biliyoruz. Kadınlar gerçekten çok güçlü. Onu gayet iyi biliyorum, evden de biliyorum, bizim evde hanımın sözü geçiyor, onu da herkes bilir, işin kuralı da budur zaten. Yetiştiğim coğrafyada kız çocukları okula gönderilmezdi. Bir kız kardeşim vardı, Allah rahmet eylesin, ilkokulu bitirdikten sonra babam onu okula göndermedi ama şimdi benim pırıl pırıl iki kızım var, üniversiteyi bitirdiler, elleri ekmek tutuyor. Diğerleri gibi değil, yani saraydakiler gibi değil. Herkes kendi halinde, kendi işinde. Çocukların okuması, kız çocuklarının okuması çok ama çok değerli." değerlendirmesinde buludu.

- "Adaleti isteyeceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşında bir kız çocuğunun yaşadıklarını duyduğu gece uyuyamadığını anlatarak, TBMM'de bütün milletvekillerini topladığını ve Adalet Bakanlığına yürüdüklerini anımsattı.

"Bu ülkede adaleti isteyeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 yaşındaki bir çocuğun hakkını aramıyorsak biz niye siyaset yapıyoruz? 'Devleti dumura uğrattınız.' dedim. Bu ülkenin polisi yok mu, savcısı yok mu? Sahte raporlarla başka birisini sisteme dahil ederek kendilerini aklamaya çalıştılar. 'Bu güç kim?' dedim, bu güç kimden alınıyor? Sonradan harekete geçtiler. Demek ki o çocuğun hakkı ve hukuku için Adalet Bakanlığına yürümesek gene o çocuğun, o kadıncağızın elinden tutulmayacaktı. Onların vicdanı köreldi, onlar para sevdalısı ben biliyorum. Onlar dolar sevdalısı, ben onu da biliyorum. Mutfaklarda yangın var ama sarayın mutfağında yangın yok."

Kılıçdaroğlu, yeni başlangıçlar fonu oluşturacaklarını, bir kadın çocuğuyla beraber eşinden ayrılırsa evi ve mobilyasına yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda, çiftçi, ev kadını, engelli, atanamamış öğretmen ve uyuşturucu bağımlısı çocuğu olan aileleri temsilen kadınlar da konuşma yaptı.

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ile çok sayıda kadın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) CHP GENEL BAŞKANI , KILIÇDAROĞLU &#039;KADIN BULUŞMASI&#039; PROGRAMINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP GENEL BAŞKANI , KILIÇDAROĞLU ...
Kemal Kılıçdaroğlu: Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu: Eşit işe eşit hakkı teslim ...
Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine onama
YEREL HABERLER Yargıtay'dan sevgilisini öldüren sanığın ...
Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Kayseri Serbest Bölge'de 2022 yılı değerlendirildi
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 38 ...
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama
Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 38 kişi ...
Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle ...
Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç Kent Ekmek Fabrikası'nı gezdi
Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ...
Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
YEREL HABERLER Öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi
Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ödülü aldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi "Çok Yüksek İnsani Gelişme" ...
Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet ...
ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti değerlendirdi
YEREL HABERLER ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücreti ...
(Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ÜZERİNDEN TÜM YARGI SİSTEMİNİN YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) YARGITAY BAŞKANI AKARCA HATALI KARAR ...
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri'de konuştu:
Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm yargı sisteminin yıpratılması doğru değil
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Akarca: Hatalı karar üzerinden tüm ...
Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Altun, Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti
Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da 2022 yılında 126 bin ağaç dikildi
Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili sanıklara verilen karara itiraz
YEREL HABERLER Tornavidayla başına vurulan Ahmet'in ölümüyle ilgili ...
Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para ...
Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
YEREL HABERLER Erciyes yabancı sosyal medya fenomenlerini ağırladı
Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini darbetti
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi kız arkadaşı ile kardeşini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.