Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Erciyes'te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemeden hazırlanan minyatürlerden oluşan serginin tanıtımı sürüyor.

Sergide, 14 bölüme ayrılmış kronolojik dizilimle 3 boyutlu 14 eser sunulurken, 8 tablo ve 2 çini vazo da yer alıyor.

Sergi, KUMSMALL Alışveriş Merkezi'nde 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

- Erkilet Kütüphanesi ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesinde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, masal odası, çocuk kütüphanesi, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri gençlere sunuluyor.

Vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler aldıklarını belirten kütüphane sorumlusu Funda Kural, kütüphanenin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

- KASKİ Tomarza ve Yeşilhisar'da yatırım toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tomarza ve Yeşilhisar'da yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, bu yıl içerisinde Tomarza'ya 29 bin 892 metre, Yeşilhisar'a ise 21 bin 390 metre uzunluğunda içme suyu, atık su ve yağmursuyu hattı imalatının gerçekleştirildiğini kaydetti.



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