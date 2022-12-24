Hayırseverlerle rehabilitasyon merkezi yapımı için istişare toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde daha önce Spor Lisesi olarak kullanılan arsa üzerine hayırseverler tarafından Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi yaptırılacak.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Kayserili iş insanları ve hayırseverlerle Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, uyuşturucuyla her alanda mücadele etmeye devam edeceklerini ve Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de bu mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Çiçek, rehabilitasyon merkezine Yeşilay Kayseri Şubesi'nin de katkı vereceğini, merkezin işletilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetlerin Yeşilay tarafından karşılanacağını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise toplantıda, şehrin yöneticileri ve hayırsever iş insanlarıyla merkezin yapımına ilişkin istişarede bulunduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları ve hayırsever iş insanları da katıldı.

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