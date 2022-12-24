Kılıçdaroğlu, Kayseri'de kanaat önderleriyle buluştu

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KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "ülkücü" ve "muhafazakar" kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte bir otelde düzenlenen Kayseri Ülkücü Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak etti.



Aynı otelde gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra bir restoranda Kayseri Muhafazakar Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı.

Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden Mehmet Özdemir'in Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.





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