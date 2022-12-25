AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının kapatılmasına tepki

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısının yapıldığı salondaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının Türk bayrağı ile kapatılmasına tepki gösterdi.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Erdoğan'a ait fotoğrafın önce indirilmeye çalışıldığını, başarılı olunamayınca ise fotoğrafın üzerine Türk bayrağı asıldığını belirtti.

Salonda Türk bayrağının bulunduğunu ifade eden Bedir, şunları kaydetti:



"CHP Kadın Kolları Başkanı'nın talimatı ile yapıldığı ifade edilen bu davranış, adı 'Cumhuriyet' olan partinin içinin boş oluğunu gösterir. Cumhuriyet'in temel unsurlarından kendini sıyırmış, halktan koparmış, sadece parti olarak kalmış bir oluşumun Cumhuriyet'imizin 12. reisine yaptığı bu saygısızlık, Cumhuriyet'e ve 85 milyon Türk milletine yapılmıştır. Yazıklar olsun size diyorum. Sevmemeyi anlarız ama bu saygısızlığı ve rezaleti kimse bize izah edemez."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.