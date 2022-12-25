Kayseri'de "Taksim Trio" grubu konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Taksim Trio grubu sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Taksim Trio bugün bizlere muhteşem bir gece yaşattı. Gerçekten çok etkilendik. Eşimle beraber eşlik etmeye çalıştık. Talas Belediye Başkanımıza bu kadar değerli sanatçılarımızla bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.



Programda klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan'dan oluşan Taksim Trio grubu, çeşitli eserler seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.