Kocasinan'da 29 bin 934 talep çözüme kavuşturuldu

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 44 bin 401 talep geldiğini ve 29 bin 934'ünün çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat prensibiyle ilçeye hizmet verdiğini belirtti.

Çözüm Merkezi'nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, merkeze kurulduğu günden bugüne kadar toplam 219 bin 751 talep geldiğini kaydetti.

Bu taleplerden belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 165 bin 891'in aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Bu yıl ise 44 bin 401 talep geldi ve 29 bin 934'ününü çözüme kavuşturduk. Diğer başvuruların bir kısmı zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir. Bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezi'mizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." ifadelerini kullandı.

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