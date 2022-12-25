Büyükkılıç, Develi'de plaka teslim törenine katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın "Plaka Teslim Töreni"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile oda başkanları ve şoförler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "Biz bu hizmetleri görev telakki ediyoruz. 16 ilçemizi de bağrıma basıyorum, 16 ilçemizi de hizmetlerle buluşturuyor, oraların ihyası için elimizden geleni esirgemiyoruz. Taşrayı ihya edersek, merkez de mamur olur. Biz çözüm odaklı yaklaşıyoruz. İnsanları ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Yaşantımızla, davranışımızla örnek olmak suretiyle hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ersoy ise Büyükkılıç'ın her zaman olduğu gibi hemen soruna el attığını belirterek, "17 Temmuz günü Memduh Başkanımızın makamına gittik. Oda başkanlarımız vardı, bir talepte bulunduk. Plaka problemleri var, Memduh Başkan her zamanki gibi 'onlar kolay, çözeriz' dedi. Kurmayları, bürokratları ile bizleri ağırladı, en makulü neyse çözeceğini söyledi. Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Öte yandan Büyükkılıç, AK Parti Develi İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği toplantıya katıldı, Gacer Kafe'yi ziyaret etti ve ilçedeki Aşık Seyrani Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

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