Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara uzman aile danışmanları ile 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp uzman aile danışmanlarından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanacak.

Vatandaşlar, uzman aile danışmanlarından eşler arası iletişim, aile içi iletişim eksikliği, aile müdahalesi, kuşak çatışmaları, çocuk problemleri, ergenlik problemleri, kişisel problemler, psikiyatrik rahatsızlıklar, özgüven eksikliği, öfke kontrolü, sınav kaygısı ve meslek seçimi gibi 12 farklı alanda ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek.





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