Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı 16. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kulüp başkanı Ali Çamlı'yla beraber antrenmanı takip etti.









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