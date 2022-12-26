Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - İldem KUMSmall arasında tramvayla kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İldem, Beyazşehir, Cumhuriyet Meydanı, Otogar, Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyakent ile KUMSmall’ı birbirine bağlayan T3 hattı yakında hizmete açılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmete açılacak T3 hattı ile İldem'den KUMSmall Alışveriş Merkezi'ne aktarmasız ulaşım sağlanacağını bildirdi.

- Büyükkılıç, Develi ilçesindeki çalışmaları inceledi

Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapının tamamen yenilendiğini vurgulayarak, tüm altyapı birimleri elektrik şirketi, KASKİ, Türk Telekom ve doğal gazın hattını yer altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Büyükkılıç ayrıca, bölgede 6 bin tonluk asfalt yatırımı yapıldığını kaydetti.

- Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ikramı devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehirdeki tüm üniversiteler ile merkez ve şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ve çay ikramı sürüyor.

Merkez ve şehir kütüphanelerinde haftanın 7 günü saat 09.00 ile 10.30 arasında çorba ikramı yapılıyor.

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