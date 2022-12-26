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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın, kovan sayısını artırdı

AA

Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadın, kovan sayısını artırdı

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Afet Banu Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle başladığı aracılıkta gün geçtikçe kovan sayısını arttırıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Kayseri'de ücretli öğretmenlik yapan ve çeşitli firmalarda çalışan 46 yaşındaki Afet Banu Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurarak, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında aldığı 100 bin lira destekle arıcılığa başladı.

Kırsal İlyaslı Mahallesi'nde 60 kovan ile arıcılığa başlayan ve kısa sürede 40 kovan daha alarak bu sayıyı 100'e çıkaran iki çocuk annesi Aydın, ilk sezonunda 50 bin lira kazanç elde etti.

- "İnsanın sevdiği işi yapması çok güzel"

Afet Banu Aydın, AA muhabirine, projenin kabulünün ardından sıkıldığı şehir hayatından uzaklaşarak Yahyalı ilçesinde doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığını söyledi.

Projeden internet üzerinden yapılan duyuruyla haberdar olduğunu dile getiren Aydın, 100 bin lira destek ile 60 kovan aldığını belirtti. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Desteğin ardından malzemelerimizi, arılarımız aldık, Aladağlar'a götürdük. Çok güzel florası var. Çadır kurduk, orada bakmaya başladık. Eşim de destek oluyor, çocuklar da geliyor. Hem doğa hem de hayvanlarla iç içe bir hayat sürüyoruz. Çok çalışkan hayvanlar, kırk günlük ömürleri var ve bunu çalışarak geçiriyorlar. Bu, beni cezbetti. Sağımlarını yaptık. Bir tona yakın bal üretimimiz oldu, 50 bin lira kadar kazanç elde ettik. Organik olduktan sonra insanlar balı alıyor. Yoğun bir talep var. 40 kovan daha alarak 100'e tamamladık. Bundan sonra üretimlerimiz sadece bal üzerine olmayacak. Polen, propolis de üretmeyi düşünüyoruz."

İnsanın sevdiği işi yapmasının ve kendi parasını kazanmasının çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Aydın, "Öncesinde ben şehir hayatını çok seven biriydim. Buraya geldikten sonra her şey çok başka, doğa, hayvanlar, sessizlik, temiz hava çok başka. Bu hayatı çok sevdim. Artık şehre gittiğim zaman kaldıramıyorum. 60 kovan çok fazla. İlk başta zorlandım ama bunu aştım. Uygulamalı yapmak çok farklı bir şey. Daha önce 5 kovanımız vardı. Balımızı kendimiz üretiyorduk. Tabi sayı fazla olunca emek de fazla oluyor. Zaten kendi bölümümden de aşinayım ama uygulamalı görmemiştim." diye konuştu.

Afet Banu Aydın'ın Yahyalı ilçesi Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapan eşi Tarık Aydın ise öz sermayelerini kullanarak işlerini büyüttüklerini söyledi.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Aydın, "Şansımıza bal sezonuymuş. Her yıl böyle bal olmazmış. Güzel kazanç sağladık. Sattığımız insanlardan çok güzel dönüşler alıyoruz. Alan bir daha alıyor çünkü biz bu işe gönül verdik. Doğal, organik olsun istiyoruz." diye konuştu.

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimizin hayvancılık, çiftçilik üzerine inanılmaz destekleri var. Sadece haberlerde duyduklarımızla kalmayalım. Muhakkak internetten araştıralım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gidelim, oralardan bilgi alalım. Bu şekilde bilgi aldık, devam ettirdik. Karşılığını da çok güzel bir şekilde aldık. Yetkililer çok yardımcı oldu, bizi yönlendirdi. Herkese tavsiye ediyorum. Ön yargılı davranmasınlar. Araştırsınlar ve peşini bırakmasınlar. Devletimiz gerçekten de çok güzel destek veriyor. Herkes faydalansın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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