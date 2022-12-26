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Sarıoğlan'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

AA

Sarıoğlan'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki toplantıya Kaymakam Fatih Güner, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Güner, toplantıda yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımızın mahalleleri adına Belediyemiz ve diğer kurumlardan istek ve taleplerini dinleyerek, daha iyi hizmet verebilmek adına toplantı gerçekleştirildi. İlçemize en iyi hizmetleri sunmak için önümüzdeki yıl da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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