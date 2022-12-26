Kocasinan Belediyesi 25 bin 615 aileye "Hoş Geldin Bebek Seti" dağıttı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılından bu yana "Hoş Geldin Bebek Seti" ile 25 bin 615 aileye destek olduklarını aktardı.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, proje ile çocuklara sahip çıktıklarını belirtti.



Çolakbayrakdar, setten almak isteyen ilçe sakinlerinin yeni doğan bebeklerinin kimlik ve aile toplum kağıdı ile Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağını kaydetti.

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