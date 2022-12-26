Talas Belediyesine ait daireler ihale yoluyla satılacak

KAYSERİ (AA) - Geçen hafta satışa sunulan mülkiyeti Talas Belediyesine ait 42 daireden pazarlığa bırakılan 26’sının ihalesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak AFM Eylül B Blok'ta bulunan 2+1 26 daire, 1 milyon 550 bin ile 1 milyon 650 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.
İhale, 28 Aralık 2022 Çarşamba saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak.
Vatandaşlar ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alabilecek.
İstekliler, ihale şartnamesini de aynı birimden temin edebilecek.