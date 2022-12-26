Büyükkılıç "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılandı.
Spor salonunda Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileriyle buluşan Büyükkılıç, gençlerin kazandıkları kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra okulun konferans salonuna geçen Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsetti.
Öğrencilere Kayseri'yi gezmelerini öneren Büyükkılıç, kayak kursuna katılmak isteyenlere yardımcı olacakları müjdesini verdi.