Öğrenciler mesleklerle ilgili bilgiyi ustalardan öğreniyor

Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Özvatan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, "Bu Nasıl İş" projesi ile meslek erbaplarından işlerinin incelikleri hakkında bilgi alıyor.

Atatürk İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilere erken yaşta meslekleri yakından tanımaları ve her mesleğin sahada nasıl yapıldığını görerek öğrenmeleri için "Bu Nasıl İş" projesi kapsamında, öğrencilerle birlikte çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnafı ziyaret ediyor. Esnaf da okula davet edilip mesleğinin özelliklerini anlatıyor.

Esnafın yanı sıra ziraat mühendisi, doktor, polis gibi çeşitli meslek mensupları da porejeye dahil ediliyor. Öğretmenler de okulda zaman zaman çeşitli meslekleri icra ederek, öğrencileri bilgilendiriyor.

Özvatan Kaymakamlığı, Özvatan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile 19 Aralık'ta başlayan, 22 mesleğin tanıtıldığı proje 13 Ocak 2023'te tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.