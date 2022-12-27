Araçtaki uyuşturucuyu atıp polisten kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aracındaki uyuşturucuyu atıp polisten kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Sürücü Y.A, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araçtan atılan poşet ve folyoda 10,23 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, şüpheliyi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlıya 8 bin 859 lira trafik cezası da uygulandı.



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