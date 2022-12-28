Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.A. ve T.Ç, Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir iş yeri önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin tabanca ve av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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