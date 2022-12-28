İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı

KAYSERİ (AA) - Mehmet Akif Ersan, Talas Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında anıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Turgay Anar, "Gölge ve Heyula Arasında Bir Ömür" konulu konferans verdi.
Prof. Anar, mücadeleci biri olan Akif'in, yaşadığı dönemde çevresinde bulunan insanlardan da etkilendiğini belirterek, Akif gibi insanların gelecek nesil için kurduğu hayallerle günümüz insanının özgürce yaşayabildiğini aktardı.
Anar, bugün ulaşılan medeniyetin bütün kodlarının İstiklal Marşı'nda görüldüğünü, bu kodların yeniden ülke kurabileceğini kaydetti.
Programın sonunda katılımcılar arasından 5 kişiye kurayla Safahat kitabı hediye edildi.