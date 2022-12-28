Sarıoğlan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Ayyıldırım, vatandaşların kışı rahat geçirebilmesi ve kış ile beraber oluşacak olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldıklarını söyledi.
Ekiplerin, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Ayyıldırım, "Yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışacak olan ekipler Sarıoğlan'da hayatın aksamaması için önlemlerini aldı. Sarıoğlan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen kritik noktalarda 59 personel ve 8 araçla hizmet verecek." ifadelerini kullandı.