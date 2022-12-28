Büyükkılıç, TBB encümen üyeleriyle istişare toplantısı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyesi başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükkılıç, toplantıda yerel yönetimlerin etkinliğini arttıracak talep ve önerilerin dinlendiğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliğinin koordinasyonunda başarılı işler yapıldığını ve 2023 yılında da yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

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