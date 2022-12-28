Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı yargılanan 4 sanık, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis ve çeşitli miktarda para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, cep telefonundan arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıttığı kişinin 5 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen tutuksuz sanık E.D.S. yer almadı.



Duruşmaya katılan müşteki M.M. ifadesinde, olaydan önce bir bankaya giderek kredi başvurusunda bulunduğunu ve olumsuz sonuçla ayrıldığını söyledi.

Daha sonra sanığın kendisini cep telefonundan arayıp banka görevlisi olarak tanıttığını ve kredi başvurusunun onaylandığını söylediğini belirten M.M, "Telefonuma gelen şifreleri karşı tarafa söyledim. Adıma ek hesap açılmış. 5 bin lira alınmış. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık E.D.S'yi "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.



Mahkemede aynı suçtan ayrı ayrı yargılanan O.K, F.E. ve M.C.S. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmalara katıldı.



Sanık M.C.S. yargılandığı duruşmada, müşteki S.T'nin zararını ödediğini belirterek, özür diledi. Sanıklar O.K. ve F.E. ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Heyet, duruşmalarda sanık M.C.S'ye "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl hapis ve 1340 lira adli para cezası, sanık F.E'ye 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 420 lira adli para cezası, sanık O.K'ye ise 3 yıl hapis ve 7 bin 900 lira adli para cezası verdi.



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