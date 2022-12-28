Çolakbayrakdar yapımı tamamlanan Kur'an kursu binasını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve İlçe Müftüsü Halil Uzun ile Kocasinan Belediyesinin hayırsever desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde yaptırdığı Kur’an kursu binasını inceledi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna ihtiyaç olduğunu, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmetine sunulacağını kaydetti.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile ziyaret ettiği Ahmet Özderici Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklara Kocasinan Belediyesinin hazırladığı "Sinan ve Sinem" çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.

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