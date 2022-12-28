Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Mart 2018'de Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkisinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada hakkında verilen 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen G.B'yi, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir adreste gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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